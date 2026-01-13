Трамп поддержал протесты в Иране и заявил, что "помощь уже на подходе"

Американский президент Дональд Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Во вторник, 13 января, Трамп обратился к "иранским патриотам" и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

"Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену", – заявил американский президент.

Также он отметил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, "пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих".

"Помощь уже на подходе", – добавил Трамп.

Как писала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что иранский режим доживает свои "последние дни и недели".

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.