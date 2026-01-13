Укр Рус Eng

Трамп поддержал протесты в Иране и заявил, что "помощь уже на подходе"

Новости — Вторник, 13 января 2026, 17:15 — Уляна Кричковская

Американский президент Дональд Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Во вторник, 13 января, Трамп обратился к "иранским патриотам" и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

"Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену", – заявил американский президент.

Также он отметил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, "пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих".

"Помощь уже на подходе", – добавил Трамп.

Как писала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что иранский режим доживает свои "последние дни и недели".

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп США Иран
Реклама: