Ще одна країна викликала посла Ірану на тлі придушення протестів

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Ірану у відповідь на дії країни щодо протестувальників.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Цей крок був зроблений на наступний день після того, як іранське міністерство закордонних справ викликало представників Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії для проведення переговорів.

Як причину цього було названо публічну підтримку, висловлену урядами цих країн іранським протестувальникам.

"Ми закликаємо Іран припинити насильство проти своїх громадян і поважати їхні права", – заявило МЗС Німеччини.

Писали, що міністри закордонних справ Франції та Великої Британії Жан-Ноель Барро та Іветт Купер викликали послів Ірану у Парижі та Лондоні, щоб висловити засудження репресій проти протестувальників.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

Послів Ірану через жорсткі репресії Тегерана проти демонстрантів також викликали Іспанія, Фінляндія, Бельгія та Чехія.

А американський президент Дональд Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".