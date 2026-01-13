Еще одна страна вызвала посла Ирана на фоне подавления протестов
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана в ответ на действия страны в отношении протестующих.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
Этот шаг был сделан на следующий день после того, как иранское министерство иностранных дел вызвало представителей Германии, Франции, Италии и Великобритании для проведения переговоров.
В качестве причины этого была названа публичная поддержка, выраженная правительствами этих стран иранским протестующим.
"Мы призываем Иран прекратить насилие против своих граждан и уважать их права", – заявило МИД Германии.
Писали, что министры иностранных дел Франции и Великобритании Жан-Ноэль Барро и Иветт Купер вызвали послов Ирана в Париже и Лондоне, чтобы выразить осуждение репрессий против протестующих.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.
Послы Ирана из-за жестких репрессий Тегерана против демонстрантов также были вызваны Испанией, Финляндией, Бельгией и Чехией.
А американский президент Дональд Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".