Італія приєднується до групи країн, які висловили демарш Ірану через розгін протестів

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав іранського посла в Римі на знак протесту проти жорсткого придушення антиурядових протестів в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання La Stampa.

У своєму виступі перед Палатою депутатів Таяні сказав, що Італія не стоятиме осторонь репресій, які скоює іранський режим, а зробить "все можливе" для того, щоб жорстокість зупинилася.

"Італія завжди зберігала стриману присутність в Ірані, уважно ставлячись до захисту національних інтересів і забезпечуючи, щоб причини для важливого діалогу не підривалися, навіть з режимами, далекими від нашого. Але діалог не означає пасивного прийняття видовища режиму, який жорстоко репресує своїх громадян", – сказав міністр.

"Ми зробимо все можливе, щоб Іран припинив застосування смертної кари проти політичних опонентів і розпочав мирний перехід до свободи та права народу обирати свій власний уряд, інституції та майбутнє", – додав Таяні.

13 січня демарш Ірану висловила Німеччина.

Писали, що міністри закордонних справ Франції та Великої Британії Жан-Ноель Барро та Іветт Купер викликали послів Ірану у Парижі та Лондоні, щоб висловити засудження репресій проти протестувальників.

Послів Ірану через жорсткі репресії Тегерана проти демонстрантів також викликали Іспанія, Фінляндія, Бельгія та Чехія.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.