Италия присоединяется к группе стран, выразивших демарш Ирану из-за разгона протестов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал иранского посла в Риме в знак протеста против жесткого подавления антиправительственных протестов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание La Stampa.

В своем выступлении перед Палатой депутатов Таяни сказал, что Италия не будет стоять в стороне от репрессий, которые совершает иранский режим, а сделает "все возможное" для того, чтобы жестокость прекратилась.

"Италия всегда сохраняла сдержанное присутствие в Иране, внимательно относясь к защите национальных интересов и обеспечивая, чтобы причины для важного диалога не подрывались, даже с режимами, далекими от нашего. Но диалог не означает пассивного принятия зрелища режима, который жестоко репрессирует своих граждан", – сказал министр.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Иран прекратил применение смертной казни против политических оппонентов и начал мирный переход к свободе и праву народа выбирать свое собственное правительство, институты и будущее", – добавил Таяни.

13 января демарш Ирану выразила Германия.

Писали, что министры иностранных дел Франции и Великобритании Жан-Ноэль Барро и Иветт Купер вызвали послов Ирана в Париже и Лондоне, чтобы выразить осуждение репрессий против протестующих.

Послы Ирана из-за жестких репрессий Тегерана против демонстрантов также были вызваны Испанией, Финляндией, Бельгией и Чехией.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.