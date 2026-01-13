Британия объявила о новых санкциях против Ирана на фоне подавления протестов

Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к сотням погибших и арестованных.

Об этом заявила министр иностранных дел Иветт Купер во вторник, 13 января, пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

По словам Купер, санкции будут направлены на финансовую, энергетическую, транспортную, программную и другие важные отрасли.

Она также отметила, что Министерство иностранных дел вызвало иранского посла в связи с сообщениями о реакции страны на протесты против режима.

"Британия уже определила ключевых игроков в иранских нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах. Дальнейшие меры будут направлены на финансовую, энергетическую, транспортную, программную и другие важные отрасли, которые способствуют эскалации ядерной программы Ирана, и мы будем продолжать сотрудничать с ЕС и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры могут быть необходимы в ответ на развитие событий", – заявила министр.

Купер заявила, что утверждение Ирана о том, что внутренние протесты были вызваны иностранным влиянием и подстрекательством, является "ложью и пропагандой".

"Мы и другие правительства по всему миру решительно настроены не играть на руку режиму и не позволять, чтобы наши слова или действия были искажены для поддержки их лжи и пропаганды. Мир наблюдает за Ираном, и Великобритания будет продолжать противостоять лжи режима, разоблачать его репрессии и принимать необходимые меры для защиты интересов Великобритании", – подытожила глава МИД страны.

Послы Ирана из-за жестких репрессий Тегерана против демонстрантов также были вызваны Испанией, Финляндией, Бельгией и Чехией.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А американский президент Дональд Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".