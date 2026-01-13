У Польщі розкритикували Маска за реакцію на вето щодо цифрового законодавства ЄС

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський відповів на те, що американський мільярдер Ілон Маск зрадів ветуванню президентом Польщі Каролем Навроцьким закону, який спрямований на імплементацію Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Нагадаємо, 9 січня президент Польщі наклав вето на закон, спрямований на імплементацію Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), попри те, що законопроєкт був ухвалений парламентом наприкінці 2025 року.

"Браво", – відповів на це Маск у своїй соцмережі Х.

Гавковський, своєю чергою, відповів Маскові та заявив, що це вето – не перемога, а ганьба.

"Ми повинні захищати наших громадян від цифрових нечистот, а не захищати інтереси тих, хто їх викачує в промислових масштабах. Вітаю всіх, хто цінує токсичну "свободу" платформ більше, ніж безпеку власного суспільства", – наголосив польський міністр.

Скриншот: Х

Зазначимо, нещодавно британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Йдеться про випадки, коли чат-бот Grok, оснащений штучним інтелектом, генерував зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи ЄС проти порнографічного Ші-контенту.

12 січня писали, що Британія цього тижня запровадить закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.