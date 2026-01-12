Британія прискорить ухвалення закону, який криміналізує створення порнографічних діпфейків

Велика Британія цього тижня запровадить закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка технологій Британії Ліз Кендалл, передає Reuters.

Кендалл заявила, що новий закон заборонить компаніям постачати інструменти, призначені для створення фейкових інтимних зображень. Вона зазначила, що кроки, вжиті минулого тижня компанією X для обмеження доступу до такої функції лише для платних передплатників, були недостатніми.

"Це не нешкідливі зображення. Це зброя насильства, непропорційно спрямована проти жінок та дівчат", – сказала міністерка.

Кендалл також заявила, що британський уряд перегляне своє рішення продовжувати використовувати соціальну мережу X як засіб зв'язку.

Її заяви пролунали після того, як британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Йдеться про випадки, коли чат-бот Grok, оснащений штучним інтелектом, генерував зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде переговори з Канадою та Австралією, намагаючись заручитися підтримкою для потенційної міжнародної заборони соціальної мережі X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи ЄС проти порнографічного Ші-контенту.