В Польше раскритиковали Маска за реакцию на вето в отношении цифрового законодательства ЕС

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский ответил на то, что американский миллиардер Илон Маск обрадовался вету президентом Польши Каролем Навроцким закона, направленного на имплементацию Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Напомним, 9 января президент Польши наложил вето на закон, направленный на имплементацию Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), несмотря на то, что законопроект был принят парламентом в конце 2025 года.

"Браво", – ответил на это Маск в своей соцсети Х.

Гавковский, в свою очередь, ответил Маску и заявил, что это вето – не победа, а позор.

"Мы должны защищать наших граждан от цифровых нечистот, а не защищать интересы тех, кто их выкачивает в промышленных масштабах. Поздравляю всех, кто ценит токсичную „свободу" платформ больше, чем безопасность собственного общества", – подчеркнул польский министр.

Скриншот: Х

Отметим, недавно британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска. Речь идет о случаях, когда чат-бот Grok, оснащенный искусственным интеллектом, генерировал изображения детей и женщин сексуального характера.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры ЕС против порнографического Ши-контента.

12 января писали, что Великобритания на этой неделе введет закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.