У Литві скликають засідання комісії з нацбезпеки через метеокулі

У Литві Комісія з національної безпеки в середу обговорить ситуацію з кулями з Білорусі, а також безпеку морської інфраструктури.

Про це розповів радник литовської прем’єрки Ігнас Альгірдас Добровольскас, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, питання метеокуль обговорюватимуть, поки ситуація не буде вирішена.

"На засіданні Комісії з національної безпеки знову, звичайно, буде обговорюватися ситуація з Білоруссю – те, що стосується куль з контрабандою: де ми просунулися, що ще, можливо, потрібно, що вже реалізовано", – повідомив Добровольскас.

Він також додав, що на засіданні обговорять проблему вантажівок, що досі перебувають на території Білорусі.

Крім того, планується обговорити недавні інциденти, в ході яких в Балтійському морі були пошкоджені підводні кабелі зв'язку, а також питання безпеки транспортної інфраструктури.

За даними Служби охорони державного кордону Литви, минулого року було перехоплено загалом 635 вантажів сигарет, переправлених з Білорусі до Литви на повітряних кулях. У 2024 році ця цифра становила 226, у 2023 році – кілька, а у 2022 році не було зафіксовано жодного такого вантажу.

Запущені кулі минулого року порушили роботу понад 300 рейсів, в основному у Вільнюському аеропорту, торкнулися 47 тисяч пасажирів і призвели до закриття аеропортів загалом майже на 60 годин.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.