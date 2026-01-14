В Литве созывают заседание комиссии по нацбезопасности из-за метеошаров

В Литве Комиссия по национальной безопасности в среду обсудит ситуацию с метеошарами из Беларуси, а также безопасность морской инфраструктуры.

Об этом рассказал советник литовского премьера Игнас Альгирдас Добровольскас, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, вопрос метеошаров будут обсуждать, пока ситуация не будет решена.

"На заседании Комиссии по национальной безопасности снова, конечно, будет обсуждаться ситуация с Беларусью – то, что касается шаров с контрабандой: где мы продвинулись, что еще, возможно, нужно, что уже реализовано", – сообщил Добровольскас.

Он также добавил, что на заседании обсудят проблему грузовиков, которые до сих пор находятся на территории Беларуси.

Кроме того, планируется обсудить недавние инциденты, в ходе которых в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи, а также вопросы безопасности транспортной инфраструктуры.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в прошлом году было перехвачено всего 635 грузов сигарет, переправленных из Беларуси в Литву на воздушных шарах. В 2024 году эта цифра составляла 226, в 2023 году – несколько инцидентов, а в 2022 году не было зафиксировано ни одного такого груза.

Запущенные шары в прошлом году нарушили работу более 300 рейсов, в основном в Вильнюсском аэропорту, затронули 47 тысяч пассажиров и привели к закрытию аэропортов в целом почти на 60 часов.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеошарами.