FT: сенатори США подали законопроєкт, щоб не допустити окупації Гренландії

Сенатори США висунули законопроєкт, який забороняє американським військовим окупувати або анексувати території країн НАТО, включаючи Гренландію.

Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Законопроєкт забороняє Пентагону та Державному департаменту використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокування, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією держави-члена НАТО.

Документ поданий сенаторкою-демократкою Джин Шахін, головою комітету Сенату з питань міжнародних відносин, та республіканкою Лізою Мурковскі.

Він з'явився після того, як законодавці обох партій висловили занепокоєння з приводу відновлення інтересу президента Дональда Трампа до встановлення контролю над Гренландією після того, як США нещодавно захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Двопартійна група конгресменів на чолі з демократом Біллом Кітінгом представила подібний законопроєкт у понеділок у Палаті представників.

Міністри закордонних справ Данії та Гренландії планують зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Вашингтоні в середу, тоді як двопартійна група законодавців США має намір відвідати Данію пізніше цього тижня для зустрічі з високопосадовцями Данії та Гренландії.

У неділю Трамп заявив, що США "так чи інакше" отримають данську територію.

Це спонукало прем'єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена заявити у вівторок, що арктична територія воліє залишитися частиною Данії.

У відповідь на слова Нільсена Трамп сказав, що "це їхня проблема" і він з Нільсеном не згоден.

Водночас, конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату.