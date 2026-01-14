FT: сенаторы США подали законопроект, чтобы не допустить оккупации Гренландии
Сенаторы США выдвинули законопроект, который запрещает американским военным оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, включая Гренландию.
Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".
Законопроект запрещает Пентагону и Государственному департаменту использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокирования, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля" над территорией государства-члена НАТО.
Документ подан сенатором от демократов Джин Шахин, председателем комитета Сената по вопросам международных отношений, и республиканкой Лизой Мурковски.
Он появился после того, как законодатели обеих партий выразили обеспокоенность по поводу возобновления интереса президента Дональда Трампа к установлению контроля над Гренландией после того, как США недавно захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Двухпартийная группа конгрессменов во главе с демократом Биллом Китингом представила подобный законопроект в понедельник в Палате представителей.
Министры иностранных дел Дании и Гренландии планируют встретиться с государственным секретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне в среду, тогда как двухпартийная группа законодателей США намерена посетить Данию позже на этой неделе для встречи с высокопоставленными чиновниками Дании и Гренландии.
В воскресенье Трамп заявил, что США "так или иначе" получат датскую территорию.
Это побудило премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена заявить во вторник, что арктическая территория предпочитает остаться частью Дании.
В ответ на слова Нильсена Трамп сказал, что "это их проблема" и он с Нильсеном не согласен.
В то же время, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.