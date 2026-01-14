Болгария стала еще на шаг ближе к досрочным парламентским выборам

В Болгарии возросла вероятность досрочных парламентских выборов после того, как вторая по величине политсила "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" отклонила предложение о попытке сформировать новое правительство.

Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".

В среду президент Болгарии Румен Радев вручил второй мандат на формирование правительства представителям политсилы.

Его приняла сопредседатель парламентской группы Надежда Йорданова. Она сразу вернула мандат невыполненным.

"Мне поручено формально выполнить процедуру, приняв мандат и вернув его невыполненным. Наше решение мотивировано тем, что в парламенте нет возможности сформировать реформаторское большинство... Сотни тысяч людей на улицах заявили, что хотят честных выборов немедленно", – заявила Йорданова.

В свою очередь Радев отметил, что возможности для формирования нового правительства сильно сужаются.

"Главный вопрос не в том, когда будут выборы, а в том, какие выборы мы проведем. Я ожидаю, что политические лидеры не будут говорить мне, когда их назначить, а проявят инициативу и ответственность, чтобы ознакомиться с решением КС, которое описывает только часть безобразий последних парламентских выборов. Пусть все приложат усилия для повышения доверия к избирательному процессу, что может быть достигнуто с помощью необходимых законодательных изменений", – сказал Радев.

В понедельник первый мандат на формирование кабинета вернули представители крупнейшей партии в парламенте ГЕРБ-СДС.

Пока ни одна парламентская партия не заявила о желании сформировать новое правительство в рамках парламента 51-го созыва.

Согласно процедуре, президент проводит консультации с парламентскими группами, после чего вручает три последовательных мандата на формирование кабинета. Последний будет передан фракции по выбору президента.

Если все три попытки окажутся неудачными, президент, после консультаций с парламентскими группами и по предложению кандидата на должность временного премьер-министра, назначает временное правительство и назначает новые выборы в течение двух месяцев.

Напомним, отставка правительства Росена Желязкова состоялась после шести вотумов недоверия со стороны оппозиции и многотысячных протестов в ряде населенных пунктов в Болгарии и за рубежом. Демонстрации начались как выражение недовольства проектом бюджета, который впервые был составлен в евро.

Читайте подробнее, почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина".