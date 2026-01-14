Выборы в Венгрии: оппозиционная "Тиса" увеличила отрыв от партии Орбана

Главный конкурент партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", оппозиционная партия "Тиса", усилила свои позиции накануне парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Medián, данные которого приводит HVG360.

В ответ на вопрос, за какую партию респонденты проголосовали бы в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, среди всего населения 40% ответили, что поддержали бы партию "Тиса", 33% – блок Fidesz-KDNP, 4% – партию "Наша Родина" (Mi Hazánk). 19% опрошенных заявили, что не поддерживают ни одну партию.

Среди тех, кто определился с выбором, 49% готовы проголосовать за партию "Тиса", 41% – за "Фидес", 5% – за Mi Hazánk.

По сравнению с предыдущим опросом Medián в ноябре, партия "Тиса" укрепила свои позиции на один процентный пункт, тогда как поддержка "Фидес" снизилась на один пункт.

Респондентов также спрашивали, кто, по их мнению, победит на выборах: 39% назвали партию "Тиса", 44% – Fidesz-KDNP, 16% не дали ответа, еще 1% выбрали другой вариант.

В среду также были обнародованы результаты опроса института IDEA, которые показали, что среди избирателей, которые определились, партия "Тиса" опережает "Фидес" на 10 процентных пунктов.

Опрос Medián проводился с 7 по 13 января. Телефонным способом было опрошено 1000 человек.

Накануне "Тиса" объявила о продаже сувенирной продукции со слоганом "Фидес", утверждая, что кампания партии Орбана уже провалилась.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадьяра, а Брюссель.

