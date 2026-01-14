Бажання Трампа захопити Гренландію підтримують лише 17% американців

Лише 17% американців схвалюють бажання президента США Дональда Трампа щодо взяття Гренландії під контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

Дводенне опитування, яке завершилося у вівторок, показало поширену стурбованість щодо погроз Трампа союзнику по НАТО Данії щодо Гренландії.

47% респондентів опитування Reuters/Ipsos не схвалюють наміри Трампа щодо Гренландії, а 35% заявили, що не впевнені.

Лише 4% американців сказали, що для США було б "хорошою ідеєю" застосувати військову силу, щоб відібрати Гренландію у Данії.

66% респондентів, у тому числі 91% демократів і 40% республіканців, заявили, що побоюються, що наміри Трампа щодо Гренландії зашкодять альянсу НАТО та відносинам США з європейськими союзниками.

Близько 10% респондентів погодилися з твердженням, що США "повинні використовувати військову силу для отримання нових територій, таких як Гренландія та Панамський канал", що практично не змінилося порівняно з 9% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 20-21 січня минулого року, незабаром після повернення Трампа до влади.

Опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн по всій країні, зібрало відповіді 1217 дорослих американців і мало похибку в 3 процентних пункти.

Раніше Трамп заявив, що США "так чи інакше" отримають данську територію.

Це спонукало прем'єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена заявити у вівторок, що арктична територія воліє залишитися частиною Данії.

У відповідь на слова Нільсена Трамп сказав, що "це їхня проблема" і він з Нільсеном не згоден.

Водночас, конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату.