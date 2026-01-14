Желание Трампа захватить Гренландию поддерживают лишь 17% американцев

Лишь 17% американцев одобряют желание президента США Дональда Трампа о взятии Гренландии под контроль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Двухдневный опрос, который завершился во вторник, показал распространенную обеспокоенность относительно угроз Трампа союзнику по НАТО Дании в отношении Гренландии.

47% респондентов опроса Reuters/Ipsos не одобряют намерения Трампа по Гренландии, а 35% заявили, что не уверены.

Лишь 4% американцев сказали, что для США было бы "хорошей идеей" применить военную силу, чтобы отобрать Гренландию у Дании.

66% респондентов, в том числе 91% демократов и 40% республиканцев, заявили, что опасаются, что намерения Трампа по Гренландии повредят альянсу НАТО и отношениям США с европейскими союзниками.

Около 10% респондентов согласились с утверждением, что США "должны использовать военную силу для получения новых территорий, таких как Гренландия и Панамский канал", что практически не изменилось по сравнению с 9% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 20-21 января прошлого года, вскоре после возвращения Трампа к власти.

Опрос Reuters/Ipsos, который проводился онлайн по всей стране, собрал ответы 1217 взрослых американцев и имел погрешность в 3 процентных пункта.

Ранее Трамп заявил, что США "так или иначе" получат датскую территорию.

Это побудило премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена заявить во вторник, что арктическая территория предпочитает остаться частью Дании.

В ответ на слова Нильсена Трамп сказал, что "это их проблема" и он с Нильсеном не согласен.

В то же время, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.