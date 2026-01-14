ЗМІ: прямі контакти між Іраном та США зупинились

Після погроз президента США Дональда Трампа втрутитися в ситуацію в Ірані прямі переговори між Тегераном і Вашингтоном були зупинені.

Про це агентству Reuters стало відомо від неназваного посадовця, повідомляє "Європейська правда".

"Прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом були припинені, що свідчить про зростання напруженості", – повідомило агентство, посилаючись на слова посадовця.

Посадовець додав, що погрози США підривають дипломатичні зусилля, і що потенційні зустрічі між Аракчі та Віткоффом з метою пошуку дипломатичного вирішення багаторічного ядерного спору були скасовані.

Інше джерело в уряді Ізраїлю повідомило, що у вівторок пізно ввечері кабінет прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу був проінформований про ймовірність падіння режиму або втручання США в Іран.

Іранський високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, заявив, що Тегеран звернувся до союзників США в регіоні з проханням "запобігти нападу Вашингтона на Іран".

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану, тому що режим ще не ослаб достатньо.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".