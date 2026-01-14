СМИ: прямые контакты между Ираном и США остановились

После угроз президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном были остановлены.

Об этом агентству Reuters стало известно от неназванного чиновника, сообщает "Европейская правда".

"Прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником США Стивом Уиткоффом были прекращены, что свидетельствует о росте напряженности", – сообщило агентство, ссылаясь на слова чиновника.

Чиновник добавил, что угрозы США подрывают дипломатические усилия, и что потенциальные встречи между Аракчи и Уиткоффом с целью поиска дипломатического решения многолетнего ядерного спора были отменены.

Другой источник в правительстве Израиля сообщил, что во вторник поздно вечером кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху был проинформирован о вероятности падения режима или вмешательства США в Иран.

Иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Тегеран обратился к союзникам США в регионе с просьбой "предотвратить нападение Вашингтона на Иран".

СМИ сообщали, что Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации президента США Дональда Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану, потому что режим еще не ослаб достаточно.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".