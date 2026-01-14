Франція заборонила в’їзд британським ультраправим, які знищували човни мігрантів

Франція заборонила в’їзд десятьом членам британської ультраправої групи, звинувачених у знищенні малих човнів, якими мігранти намагаються дістатися до Великої Британії.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, про яке проінформувало французьке МВС, активістам групи Raise the Colours, які виступають проти мігрантів, заборонено в'їжджати до Франції або перебувати на її території.

У заяві йдеться, що учасники групи розшукували і знищували невеликі човни, які використовувалися на міграційному маршруті через Ла-Манш з Франції до Великої Британії.

Вони також проводили "пропагандистські заходи" вздовж північного узбережжя Франції, "спрямовані на британську громадськість, яку закликали посилити ряди руху, щоб покласти край міграційному явищу".

Міністерство не назвало імен 10 британських громадян, але зазначило, що вони були "ідентифіковані як учасники руху, які здійснювали дії на території Франції".

Міграція через Ла-Манш стала в останні роки каменем спотикання у відносинах між Британією і Францією і є особливо суперечливим політичним питанням у Британії.

За даними Міністерства внутрішніх справ, минулого року понад 41 тисяча осіб перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що є збільшенням порівняно з 2024 роком.

Нагадаємо, у вересні Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.

Повідомляли також, що Велика Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.