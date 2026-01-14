Франция запретила въезд британским ультраправым, уничтожавшим лодки мигрантов

Франция запретила въезд десяти членам британской ультраправой группы, обвиняемых в уничтожении малых лодок, на которых мигранты пытаются добраться до Великобритании.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, о котором проинформировало французское МВД, активистам группы Raise the Colours, выступающим против мигрантов, запрещено въезжать во Францию или находиться на ее территории.

В заявлении говорится, что участники группы разыскивали и уничтожали небольшие лодки, которые использовались на миграционном маршруте через Ла-Манш из Франции в Великобританию.

Они также проводили "пропагандистские мероприятия" вдоль северного побережья Франции, "направленные на британскую общественность, которую призывали усилить ряды движения, чтобы положить конец миграционному явлению".

Министерство не назвало имен 10 британских граждан, но отметило, что они были "идентифицированы как участники движения, которые совершали действия на территории Франции".

Миграция через Ла-Манш стала в последние годы камнем преткновения в отношениях между Британией и Францией и является особенно противоречивым политическим вопросом в Британии.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году более 41 тысячи человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что стало увеличением по сравнению с 2024 годом.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.