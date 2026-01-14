СМИ: Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд

Министерство обороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Об этом узнала телерадиокомпания DR, пишет "Европейская правда".

Как стало известно телерадиокомпании, на первом этапе в Гренландию была направлена так называемая передовая команда. Ее задача, в частности, заключается в том, чтобы обеспечить готовность логистики и местных условий к возможному прибытию основных сил позже.

Речь идет, среди прочего, о солдатах из подразделений сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании в Гренландии.

Значительная часть других сил датского войска, в том числе боевые подразделения сухопутных войск, связаны военными обязательствами в странах Балтии.

Телерадиокомпания отметила, что в аэропорт Нуука вечером, 13 января, приземлился самолет Challenger датских ВВС.

Заметим, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заверил, что "усилит" военное присутствие в Гренландии.

Накануне Ассоциация резервистов Германии предложила разместить военных в Гренландии, чтобы предотвратить захват США арктического острова.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира.