У МЗС Іспанії повідомили про звільнення трьох громадян, ув'язнених у Венесуелі

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про звільнення ще трьох громадян Іспанії, які перебували у в'язницях Венесуели.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE.

Альбарес зазначив, що ці "три нові звільнення" відбулися у понеділок.

За словами міністра, одна людина вирішила залишитися у Венесуелі, інший громадянин вже вирушає до Іспанії, а третій – ще не визначився, де залишиться.

"Це дуже позитивний крок", – сказав Альбарес, закликаючи уряд Венесуели "продовжувати рухатися в цьому напрямку" зі звільненнями ув’язнених.

Нагадаємо, 9 січня четверо громадян Іспанії та відомий венесуельсько-іспанський правозахисник прибули до Мадрида – на наступний день після того, як їх звільнили з венесуельської в'язниці.

А 12 січня Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що влада Венесуели звільнила двох італійських в'язнів.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади, та допустив, що це може тривати роками.

