В Испании призвали к снятию санкций ЕС с временного президента Венесуэлы

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна вынесет на обсуждение вопрос ослабления санкций ЕС против Венесуэлы, в частности против ее временного президента Делси Родригес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в интервью El Pais.

По словам Альбареса, ослабление санкций возможно, если временное руководство Венесуэлы продолжит делать шаги к демократическому переходу, а также будет способствовать освобождению заключенных граждан других стран.

Министр заявил, что санкции ЕС "не являются самоцелью, а средством для достижения цели", направленным на достижение мирного и демократического решения. Поэтому, по его мнению, для поддержки диалога с Каракасом, ЕС должен пересмотреть свои санкции.

"Есть одна вещь, которую нам нужно учесть, а именно то, что Европейский Союз обычно никогда не накладывает санкций на лицо, занимающее должность президента, именно для поддержки диалога с лицом, осуществляющим международное представительство; и поскольку это лицо (Делси Родригес. – Ред.), даже если оно только исполняет обязанности, сейчас занимает должность президента, это требует размышлений... Поэтому, как минимум, мы должны подумать о том, как Европейский Союз должен позиционировать себя и адаптироваться к этому новому этапу", – сказал Альбарес.

Отдельно глава МИД Испании приветствовал освобождение Венесуэлой граждан других стран и призвал продолжать эти усилия.

Накануне стало известно, что власти Венесуэлы отпустили трех заключенных граждан Испании.

Писали, что 9 января четверо граждан Испании и известный венесуэльско-испанский правозащитник прибыли в Мадрид – на следующий день после того, как их освободили из венесуэльской тюрьмы.

А 12 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключенных.