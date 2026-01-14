Азербайджан передав Вірменії чотирьох полонених у межах мирного процесу

Служба національної безпеки Вірменії заявила про повернення полонених з Азербайджану у результаті мирного процесу між країнами.

Про це пише NEWS.am, передає "Європейська правда".

Служба національної безпеки Вірменії заявила, що Азербайджан передає Вірменії у вівторок, 14 січня, чотирьох полонених – Давида Давтяна, Геворга Суджяна, Вігена Еулджекджяна та Вагіфа Хачатряна.

"Процес був здійснений як практичний результат мирного процесу, встановленого між Вірменією та Азербайджаном", – заявила СНБ країни.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

У грудні Азербайджан відправив залізницею нафтопродукти до Вірменії, що стало першим таким експортом за останні десятиліття і значним проривом у зусиллях з нормалізації відносин між двома країнами.

