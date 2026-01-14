Азербайджан передал Армении четырех пленных в рамках мирного процесса

Служба национальной безопасности Армении заявила о возвращении пленных из Азербайджана в результате мирного процесса между странами.

Об этом пишет NEWS.am, передает "Европейская правда".

Служба национальной безопасности Армении заявила, что Азербайджан передает Армении во вторник, 14 января, четырех пленных – Давида Давтяна, Геворга Суджяна, Вигена Еулджекджяна и Вагифа Хачатряна.

"Процесс был осуществлен как практический результат мирного процесса, установленного между Арменией и Азербайджаном", – заявила СНБ страны.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

В декабре Азербайджан отправил по железной дороге нефтепродукты в Армению, что стало первым таким экспортом за последние десятилетия и значительным прорывом в усилиях по нормализации отношений между двумя странами.

