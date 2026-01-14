ЗМІ: деяким американським військовим наказали евакуюватися з бази в Катарі 

Частині військового персоналу США наказали покинути авіабазу в Катарі на тлі того, що Вашингтон розглядає можливість операції проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання CNN з посиланням на американського посадовця.

Посадовець назвав вказівку військовим залишити авіабазу Аль-Удейд у Катарі "заходом обережності", враховуючи поточну напруженість у регіоні.

Саме ця військова база стала мішенню для Ірану після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах країни у червні минулого року.

Як зазначає видання, тепер, коли президент США Дональд Трамп розглядає потенційні удари по Ірану, ця база знову може стати ціллю для іранської відповіді.

Торік у червні США вжили подібних заходів для евакуації бази, перш ніж завдати удару по ядерних об'єктах Тегерану.

Як повідомляла "Європейська правда", після погроз президента США Дональда Трампа втрутитися в ситуацію в Ірані прямі переговори між Тегераном і Вашингтоном були зупинені.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що іранський режим доживає свої "останні дні та тижні".