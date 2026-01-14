СМИ: части американских военных приказали эвакуироваться с базы в Катаре

Части военного персонала США приказали покинуть авиабазу в Катаре на фоне того, что Вашингтон рассматривает возможность операции против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание CNN со ссылкой на американского чиновника.

Чиновник назвал указание военным оставить авиабазу Аль-Удейд в Катаре "мерой предосторожности", учитывая текущую напряженность в регионе.

Именно эта военная база стала мишенью для Ирана после того, как США нанесли удар по ядерным объектам страны в июне прошлого года.

Как отмечает издание, теперь, когда президент США Дональд Трамп рассматривает потенциальные удары по Ирану, эта база снова может стать целью для иранского ответа.

В прошлом году в июне США приняли подобные меры для эвакуации базы, прежде чем нанести удар по ядерным объектам Тегерана.

Как сообщала "Европейская правда", после угроз президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном были остановлены.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

А канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что иранский режим доживает свои "последние дни и недели".