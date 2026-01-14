Німеччина та Ізраїль уклали угоду про співпрацю у сфері кібербезпеки

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що нова угода між Німеччиною та Ізраїлем має на меті протидіяти кіберзагрозам та покращити інфраструктуру безпеки.

Про це він заявив у середу, 14 січня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Добріндт підписав угоду з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу під час візиту до Єрусалиму.

Співпраця включає розробку спільної системи "кіберкупол", центру штучного інтелекту та кіберінновацій, співпрацю в галузі захисту від дронів та вдосконалення систем цивільного оповіщення.

"У минулому ми вже мали довірчі партнерські відносини, які ми хочемо ще більше зміцнити. Ізраїль має великий досвід у сфері кіберзахисту. Ми хочемо скористатися цим", – заявив Добріндт.

А міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що угода поширюватиметься на захист енергетичної інфраструктури та мереж підключених транспортних засобів, а також на посилення співпраці у сфері цивільного захисту, боротьби з тероризмом та кримінального переслідування.

У грудні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідував Ізраїль. Тоді він наголосив на незмінній прихильності Німеччини до єврейської держави, але водночас розкритикував їхні дії у війні в секторі Гази.

А співголова Лівої партії Німеччини Ян ван Акен назвав візит Мерца до Ізраїлю "оголошенням війни міжнародному праву".

Також ван Акен розкритикував рішення уряду Німеччини про відновлення поставок німецької зброї до Ізраїлю, назвавши його "політичним скандалом".