Германия и Израиль заключили соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что новое соглашение между Германией и Израилем направлено на противодействие киберугрозам и улучшение инфраструктуры безопасности.

Об этом он заявил в среду, 14 января, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Добриндт подписал соглашение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время визита в Иерусалим.

Сотрудничество включает разработку совместной системы "киберкупол", центра искусственного интеллекта и киберинноваций, сотрудничество в области защиты от дронов и совершенствование систем гражданского оповещения.

"В прошлом у нас уже были доверительные партнерские отношения, которые мы хотим еще больше укрепить. Израиль имеет большой опыт в сфере киберзащиты. Мы хотим воспользоваться этим", – заявил Добриндт.

А министерство внутренних дел Германии заявило, что соглашение будет распространяться на защиту энергетической инфраструктуры и сетей подключенных транспортных средств, а также на усиление сотрудничества в сфере гражданской защиты, борьбы с терроризмом и уголовного преследования.

В декабре канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Израиль. Тогда он подчеркнул неизменную приверженность Германии еврейскому государству, но в то же время раскритиковал их действия в войне в секторе Газа.

А сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен назвал визит Мерца в Израиль "объявлением войны международному праву".

Также ван Акен раскритиковал решение правительства Германии о возобновлении поставок немецкого оружия в Израиль, назвав его "политическим скандалом".