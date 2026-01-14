Литва ожидает первые батареи HIMARS в 2026 году

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что страна ожидает получить первые батареи ракетной системы HIMARS в этом году.

Об этом он объявил в среду, 14 января, во время общения с журналистами в Вильнюсе, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как известно, в конце 2021 года Литва подписала соглашение с США на сумму $495 млн о приобретении восьми систем HIMARS.

"Мы ожидаем, что первые батареи HIMARS прибудут в этом году, вместе с NASAMS, а также некоторыми дополнительными видами оружия и боеприпасами", – заявил Вайкшнорас.

Изначально планировалось, что первые поставки поступят в страну в 2025 году. Вооруженные силы Литвы ожидают, что системы достигнут полной оперативной готовности к 2027 году.

Как отметил вещатель, Литва уже получила свою первую батарею средней дальности противовоздушной обороны NASAMS. Поставка второй батареи должна начаться в первом квартале 2026 года и завершиться к 2027 году, а третья батарея ожидается в 2028 году.

В конце декабря писали, что Литва подписала контракт со шведской компанией SAAB, который предусматривает приобретение ракетных систем Bolide на сумму 320 млн евро.

Также стало известно, что Испания развернула в Литве системы Crow, предназначенные для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских дронов.