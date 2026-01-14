ЗМІ: Британія також виводить частину своїх військових з бази в Катарі

Велика Британія виводить частину свого військового персоналу з авіабази в Катарі після того, як аналогічні кроки зробили США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Речник Міністерства оборони країни заявив, що не коментує деталі базування та розгортання військ з міркувань безпеки, однак додав, що Британія завжди "вживає запобіжних заходів" для безпеки персоналу.

"Велика Британія завжди вживає запобіжних заходів для забезпечення безпеки нашого персоналу, включаючи, за необхідності, його виведення", – сказав речник журналістам Reuters.

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Сполучені Штати наказали частині своїх військових покинути авіабазу Аль-Удейд у Катарі в рамках "заходів обережності".

Ця авіабаза може стати ціллю іранської атаки, якщо США розпочнуть військові дії проти Тегерану, як це сталося минулого року у червні.

Як повідомляла "Європейська правда", після погроз президента США Дональда Трампа втрутитися в ситуацію в Ірані прямі переговори між Тегераном і Вашингтоном були зупинені.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".