СМИ: Великобритания также выводит часть своих военных с базы в Катаре

Великобритания выводит часть своего военного персонала с авиабазы в Катаре после того, как аналогичные шаги предприняли США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель Министерства обороны страны заявил, что не комментирует детали базирования и развертывания войск из соображений безопасности, однако добавил, что Великобритания всегда "принимает меры предосторожности" для безопасности персонала.

"Великобритания всегда принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности нашего персонала, включая, при необходимости, его вывод", – сказал представитель журналистам Reuters.

Это происходит на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты приказали части своих военных покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре в рамках "мер предосторожности".

Эта авиабаза может стать целью иранской атаки, если США начнут военные действия против Тегерана, как это произошло в июне прошлого года.

Как сообщала "Европейская правда", после угроз президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном были остановлены.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".