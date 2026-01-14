Іран та Італія обмінялися викликами послів через протести

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Італії у відповідь на аналогічні дії Рима.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, цитує ANSA, пише "Європейська правда".

У середу, 14 січня, Італія поспілкувалася із іранським послом щодо придушення протестів та повторила занепокоєння та засудження.

Реакцією на це стало виклик італійського посла до Тегерана.

"Такою була їхня відповідь", – додав Таяні.

13 січня демарш Ірану висловила Німеччина.

Писали, що міністри закордонних справ Франції та Великої Британії Жан-Ноель Барро та Іветт Купер викликали послів Ірану у Парижі та Лондоні, щоб висловити засудження репресій проти протестувальників.

Послів Ірану через жорсткі репресії Тегерана проти демонстрантів також викликали Іспанія, Фінляндія, Бельгія та Чехія.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.