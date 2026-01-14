Иран и Италия обменялись вызовами послов из-за протестов
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии в ответ на аналогичные действия Рима.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, цитирует ANSA, пишет "Европейская правда".
В среду, 14 января, Италия пообщалась с иранским послом по поводу подавления протестов и повторила свою обеспокоенность и осуждение.
Реакцией на это стал вызов итальянского посла в Тегеран.
"Таким был их ответ", – добавил Таяни.
13 января демарш Ирана выразила Германия.
Писали, что министры иностранных дел Франции и Великобритании Жан-Ноэль Барро и Иветт Купер вызвали послов Ирана в Париже и Лондоне, чтобы выразить осуждение репрессий против протестующих.
Послы Ирана из-за жестких репрессий Тегерана против демонстрантов также были вызваны Испанией, Финляндией, Бельгией и Чехией.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.