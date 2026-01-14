ЗМІ: Німеччина цього тижня відправить військових у Гренландію

Німецькі ЗМІ дізналися, що країна цього тижня відправить передову групу військових в Гренландію.

Про це стало відомо Bild, пише "Європейська правда".

Кілька співрозмовників зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу, їхня місія може розпочатися вже в четвер, 15 січня.

Зараз офіцери та логісти мають з'ясувати, який внесок можуть зробити німецькі збройні сили в рамках спільної місії армій ЄС.

Цю ж інформацію підтвердив агентству Reuters представник німецького уряду.

У середу стало відомо, що Швеція направила свої військових до Гренландії на прохання Данії. Там вони візьмуть участь у спільних військових навчаннях.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Також міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що його країна відправила двох військових до Гренландії.