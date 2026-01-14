СМИ: Германия на этой неделе отправит военных в Гренландию

Немецкие СМИ узнали, что страна на этой неделе отправит передовую группу военных в Гренландию.

Об этом стало известно Bild, пишет "Европейская правда".

Несколько собеседников отметили, что сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера, их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.

Сейчас офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад могут внести немецкие вооруженные силы в рамках совместной миссии армий ЕС.

Эту же информацию подтвердил агентству Reuters представитель немецкого правительства.

В среду стало известно, что Швеция направила своих военных в Гренландию по просьбе Дании. Там они примут участие в совместных военных учениях.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Также министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик заявил, что его страна отправила двух военных в Гренландию.