ЗМІ: США переміщують авіаносну ударну групу до Близького Сходу на тлі напруженості в Ірані

Пентагон переводить авіаносну ударну групу з Південнокитайського моря в зону відповідальності Центрального командування США, яка включає Близький Схід, у зв'язку з ескалацією напруженості між адміністрацією Трампа та Іраном.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо американській новинній мережі NewsNation від власних джерел.

Переміщення авіаносної ударної групи – військово-морського формування, що складається з авіаносця та кількох інших кораблів, включаючи принаймні один ударний підводний човен, – займе близько тижня, повідомило джерело.

За повідомленнями, переміщується авіаносець "Авраам Лінкольн".

Це значне переміщення американської військової техніки відбувається на тлі подій, пов'язаних з протестами в Ірані, та питань щодо того, чи надасть Білий дім підтримку протестувальникам, які кинули виклик автократичному режиму Ірану.

Зона відповідальності Центрального командування США поширюється у тому числі на Північно-Східну Африку та Близький Схід. Вона включає 21 країну, таку як Єгипет, Ірак, Афганістан, Іран і Пакистан.

У середу Іран видав повідомлення для повітряних місій (NOTAM) про обмеження польотів до Тегерана і з нього.

Напередодні США наказали евакуювати частину персоналу з авіабази Аль-Удейд в Катарі, найбільшої бази США на Близькому Сході, де перебуває 10 тисяч американських військовослужбовців.

Британія слідом за США вирішила вивести частину своїх військових з бази в Катарі.

Британія також зупинила роботу посольства в Ірані.