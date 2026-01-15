СМИ: США перемещают авианосную ударную группу на Ближний Восток на фоне напряженности в Иране
Пентагон переводит авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, которая включает Ближний Восток, в связи с эскалацией напряженности между администрацией Трампа и Ираном.
Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно американской новостной сети NewsNation из собственных источников.
Перемещение авианосной ударной группы – военно-морского формирования, состоящего из авианосца и нескольких других кораблей, включая по крайней мере одну ударную подводную лодку, – займет около недели, сообщил источник.
По сообщениям, перемещается авианосец "Авраам Линкольн".
Это значительное перемещение американской военной техники происходит на фоне событий, связанных с протестами в Иране, и вопросов о том, окажет ли Белый дом поддержку протестующим, бросившим вызов автократическому режиму Ирана.
Зона ответственности Центрального командования США распространяется в том числе на Северо-Восточную Африку и Ближний Восток. Она включает 21 страну, такую как Египет, Ирак, Афганистан, Иран и Пакистан.
В среду Иран выпустил сообщение для воздушных миссий (NOTAM) об ограничении полетов в Тегеран и из него.
Накануне США приказали эвакуировать часть персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей базы США на Ближнем Востоке, где находится 10 тысяч американских военнослужащих.
Великобритания вслед за США решила вывести часть своих военных с базы в Катаре.
Великобритания также приостановила работу посольства в Иране.