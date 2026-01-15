Британія зупинила роботу посольства в Ірані

Велика Британія евакуювала свого посла та весь персонал посольства з Тегерана на тлі можливих дій Сполучених Штатів проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico з посиланням на представника британського уряду.

За словами представника Даунінг-Стріт, рішення ухвалили на основі оцінки ситуації з безпекою та з метою гарантування безпеки персоналу.

"Ми тимчасово закрили британське посольство в Тегерані, яке тепер буде працювати дистанційно", – повідомив представник уряду Великої Британії.

За його словами, рекомендації Міністерства закордонних справ щодо подорожей були оновлені з урахуванням цих змін у консульській діяльності.

Велика Британія вже не рекомендує подорожувати до Ірану, а британським громадянам, які вже перебувають у країні, кажуть "ретельно зважити" можливість продовження свого перебування там.

Європейські дипломати заявили, що в понеділок британський посол в Ірані разом з європейськими дипломатами був викликаний на напружену зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Своєю чергою, британський міністр з питань Близького Сходу Геміш Фалконер викликав посла Ірану в Лондоні на зустріч у вівторок.

Напередодні США наказали евакуювати частину персоналу з авіабази Аль-Удейд в Катарі, найбільшої бази США на Близькому Сході, де перебуває 10 тисяч американських військовослужбовців.

Британія також вирішила вивести частину своїх військових з бази в Катарі.



