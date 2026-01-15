Румунія хоче забрати громадянство в політикині, яка закликала до анексії Одещини

У п’ятницю, 16 січня, Вікторію Фуртуне – очільницю партії "Велика Молдова", яка має громадянство Молдови та Румунії, – викликають на слухання до штаб-квартири Національного управління з питань громадянства в Бухаресті.

Про це сама Фуртуне повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Вона написала, що отримала дзвінки від журналістів з Румунії та Молдови, і так дізналась, що на прохання румунської спецслужби SRI існує процедура позбавлення її румунського громадянства, і що 16 січня її "чекають на допит".

Фуртуне заявила, що її офіційно не викликали на слухання – попри публічність її контактів.

"Те, що я дізналася про це з засобів масової інформації, не є випадковим: це зроблено для того, щоб створити враження, що я не з'явилася на слуханнях. Навіть якщо б я хотіла з'явитися, це неможливо, оскільки мені заборонено в'їзд до Європейського Союзу на підставі політичних санкцій", – написала Фуртуне.

Вона сказала, що підстави, з яких її хочуть позбавити громадянства, "абсурдні", та включають підозру у причетності до терористичних атак і нібито підготовку теракту в Румунії.

"Я отримала румунське громадянство законним шляхом після народження моєї першої дочки (2006) на підставі шлюбу з моїм чоловіком, громадянином Молдови з румунським громадянством, з повним дотриманням Закону № 21/1991 про румунське громадянство. Акт про надання громадянства є остаточним, незаперечним і не скасованим", – заявила Фуртуне.

Нагадаємо, Фуртуне поруч з низкою молдовських політиків у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.

Раніше Фуртуне привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.