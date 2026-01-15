Румыния хочет лишить гражданства политика, призвавшего к аннексии Одесской области

В пятницу, 16 января, Викторию Фуртуне – лидера партии "Великая Молдова", которая имеет гражданство Молдовы и Румынии, – вызывают на слушания в штаб-квартиру Национального управления по вопросам гражданства в Бухаресте.

Об этом сама Фуртуне сообщила на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Она написала, что получила звонки от журналистов из Румынии и Молдовы и так узнала, что по просьбе румынской спецслужбы SRI существует процедура лишения ее румынского гражданства, и что 16 января ее "ждут на допрос".

Фуртуне заявила, что ее официально не вызывали на слушания – несмотря на публичность ее контактов.

"То, что я узнала об этом из средств массовой информации, не является случайным: это сделано для того, чтобы создать впечатление, что я не явилась на слушания. Даже если бы я хотела явиться, это невозможно, поскольку мне запрещен въезд в Европейский Союз на основании политических санкций", – написала Фуртуне.

Она сказала, что основания, по которым ее хотят лишить гражданства, "абсурдны" и включают подозрение в причастности к террористическим атакам и якобы подготовку теракта в Румынии.

"Я получила румынское гражданство законным путем после рождения моей первой дочери (2006) на основании брака с моим мужем, гражданином Молдовы с румынским гражданством, с полным соблюдением Закона № 21/1991 о румынском гражданстве. Акт о предоставлении гражданства является окончательным, неоспоримым и не отмененным", – заявила Фуртуне.

Напомним, Фуртуне наряду с рядом молдавских политиков в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.

Ранее Фуртуне привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.