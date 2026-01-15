Прем'єрка Литви: росопозиціонера Волкова вислали б, якби не демократія

Литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що якби Литва не спиралася у рішеннях на свої державні установи, то представника російської опозиції Леоніда Волкова вже, ймовірно, вислали б з країни.

Про це очільниця уряду Литви сказала в інтерв’ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене сказала, що не хотіла б, щоб її особиста позиція щодо Леоніда Волкова відбилася на рішенні литовських відомств про його подальше проживання тут.

Прем'єрка, яка вважає його висловлювання щодо українських посадовців і командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна неприйнятними, готова прийняти будь-яке рішення установ.

"Якби було інакше, ми б, напевно, ухвалили рішення і вислали цю людину з Литви, але ми йдемо демократичним шляхом. Я думаю, що наші інституції добре виконають свою роботу. І яке б не було рішення, ми це рішення приймемо", – сказала вона.

Ругінене також зазначила, що хотіла б, щоб російська опозиція, яка проживає в Литві і яку "всіляко підтримують і охороняють", розуміла важливість свободи України.

"Я хотіла весь час думати, що російська опозиція теж крок за кроком з нами в підтримці самої України, і дуже погано, коли підводить ця підтримка. І особливо коли це не просто людина з вулиці, яка висловила свою думку. Кожне слово російської опозиції дуже важливе", – сказала прем'єрка.

Обурення викликала оприлюднена розмова з Волковим. На скриншоті, що поширився в інтернеті, видно, як опозиціонер радіє нібито вбивству Дениса Капустіна – командира РДК.

"Здох нацик, який самим своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди. Який зі своїм клоунським "корпусом" вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога Буданова", – писав Волков.

"Сподіваюся, що за Капустіним підуть його дружки. Сяде Єрмак, сяде Буданов і все інше пропагандистське лицемірне злодійство. І тоді в України з'явиться шанс перемогти. А поки вона робить ставку на капустіних, їй нічого не світить", – стверджував він.

Ругінене раніше висловлювала сподівання, що посвідка Волкова на проживання в Литві буде анульована.

Президент Литви Гітанас Науседа порівняв висловлювання Волкова із жаргоном господаря Кремля Владіміра Путіна.