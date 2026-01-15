Премьер Литвы: росоппозиционера Волкова выслали бы, если бы не демократия

Литовский премьер Инга Ругинене заявила, что если бы Литва не опиралась в решениях на свои государственные учреждения, то представителя российской оппозиции Леонида Волкова уже, вероятно, выслали бы из страны.

Об этом глава правительства Литвы сказала в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ругинене сказала, что не хотела бы, чтобы ее личная позиция в отношении Леонида Волкова отразилась на решении литовских ведомств о его дальнейшем проживании здесь.

Премьер, которая считает его высказывания в отношении украинских чиновников и командира Русского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина неприемлемыми, готова принять любое решение учреждений.

"Если бы было иначе, мы бы, наверное, приняли решение и выслали этого человека из Литвы, но мы идем демократическим путем. Я думаю, что наши институты хорошо выполнят свою работу. И какое бы ни было решение, мы это решение примем", – сказала она.

Ругинене также отметила, что хотела бы, чтобы российская оппозиция, которая проживает в Литве и которую "всячески поддерживают и охраняют", понимала важность свободы Украины.

"Я хотела все время думать, что российская оппозиция тоже шаг за шагом с нами в поддержке самой Украины, и очень плохо, когда подводит эта поддержка. И особенно когда это не просто человек с улицы, который высказал свое мнение. Каждое слово российской оппозиции очень важно", – сказала премьер.

Возмущение вызвал обнародованный разговор с Волковым. На скриншоте, распространившемся в интернете, видно, как оппозиционер радуется якобы убийству Дениса Капустина – командира РДК.

"Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи мерзкого деревенского политтехнолога Буданова", – писал Волков.

"Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Буданов и все остальное пропагандистское лицемерное ворье. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит", – утверждал он.

Ругинене ранее выражала надежду, что вид на жительство Волкова в Литве будет аннулирован.

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил высказывания Волкова с жаргоном хозяина Кремля Владимира Путина.