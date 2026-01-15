СМИ: Трамп хотел "решительных" действий в отношении Ирана, но не получил гарантий, что режим падет

Президент США Дональд Трамп сообщил своей команде по национальной безопасности, что он хочет, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по режиму и не вызвали длительной войны.

Об этом телеканалу NBC News стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

В то же время, по словам собеседников телеканала, советники Трампа до сих пор не смогли гарантировать ему, что режим быстро падет после американского вмешательства.

Кроме того, отметили они, есть опасения, что США могут не иметь в регионе всех необходимых ресурсов для защиты от агрессивной реакции Ирана, которой ожидают представители администрации.

В публикации говорится, что эта динамика может заставить Трампа одобрить более ограниченную военную операцию США в Иране, по крайней мере на начальном этапе, если он все же решит принять какие-либо военные меры.

Источники добавили, что ситуация быстро меняется и по состоянию на среду днем никаких решений не принимали.

Собеседники также заявили, что Трамп готов выполнить свои неоднократные обещания протестующим в Иране о том, что США вмешаются военным путем, чтобы поддержать их в усилиях свергнуть режим.

Во вторник он очертил для своей команды по национальной безопасности, чего он хочет достичь от любых военных действий США в Иране, и Министерство обороны подготовило варианты, соответствующие его целям. Эти варианты должны были быть представлены Трампу в среду.

Тем временем Трамп заявил, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.

СМИ также сообщали, что Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации президента США Дональда Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану, потому что режим еще не ослаб достаточно.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".