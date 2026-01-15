Іспанія не виключила своєї участі в європейській місії в Гренландії

В Іспанії не виключили, що військові країни доєднаються до європейської місії спостереження в Гренландії.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яку цитує El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Заяви іспанської міністерки пролунали після того, як Франція, Швеція, Німеччина та Норвегія оголосили про відправку військових до Гренландії.

"Посилення спостереження в Гренландії дійсно може бути одним із варіантів", – сказала Роблес.

Вона також натякнула, що рішення буде прийнято найближчим часом, хоча вона попросила "не приймати поспішних рішень" і бути обережними.

"Ми подивимося протягом сьогоднішнього дня і завтрашнього ранку. В ці дні відбуваються зустрічі, і ми подивимося, як все просувається, і на основі цього приймемо рішення", – додала Роблес.

Вона також підкреслила, що Іспанія "постійно узгоджує свої дії з іншими союзниками".

При цьому Роблес не вважає, що США підуть на захоплення Гренландії військовим шляхом.

"Я так не думаю. Я щиро вірю, що це неприйнятно і надзвичайно серйозно, але я не думаю, що ми перебуваємо в такій ситуації", – сказала вона.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Французький президент Емманюель Макрон повідомив, що французькі солдати візьмуть участь у військових навчаннях, організованих Данією у Гренландії.

Також Норвегія відправила двох військових до Гренландії, а Німеччина – 13.