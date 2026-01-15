Испания не исключила своего участия в европейской миссии в Гренландии

В Испании не исключили, что военные страны присоединятся к европейской миссии наблюдения в Гренландии.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, которую цитирует El Pais, сообщает "Европейская правда".

Заявления испанского министра прозвучали после того, как Франция, Швеция, Германия и Норвегия объявили об отправке военных в Гренландию.

"Усиление наблюдения в Гренландии действительно может быть одним из вариантов", – сказала Роблес.

Она также намекнула, что решение будет принято в ближайшее время, хотя она попросила "не принимать поспешных решений" и быть осторожными.

"Мы посмотрим в течение сегодняшнего дня и завтрашнего утра. В эти дни происходят встречи, и мы посмотрим, как все продвигается, и на основе этого примем решение", – добавила Роблес.

Она также подчеркнула, что Испания "постоянно согласовывает свои действия с другими союзниками".

При этом Роблес не считает, что США пойдут на захват Гренландии военным путем.

"Я так не думаю. Я искренне верю, что это неприемлемо и чрезвычайно серьезно, но я не думаю, что мы находимся в такой ситуации", – сказала она.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что французские солдаты примут участие в военных учениях, организованных Данией в Гренландии.

Также Норвегия отправила двух военных в Гренландию, а Германия – 13.