Польша не планирует отправлять военных в Гренландию

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил в четверг, что Польша не планирует отправлять своих военных в Гренландию по примеру нескольких европейских стран, которые это сделали.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Туска приводит TVN24.

Ранее было объявлено, что Франция направит небольшое подразделение в Гренландию для участия в военных учениях там. Туск исключил такую возможность.

"Нет, мы не планируем отправлять польских солдат в Гренландию", – сказал он во время пресс-конференции.

Туск подчеркнул, что, по его мнению, внутренний конфликт в НАТО будет иметь трагические последствия. Он сказал, что американское вмешательство в Гренландии "будет катастрофой".

"Попытка аннексировать территорию страны, которая является членом НАТО, другой страной, которая является членом НАТО, а именно Соединенными Штатами, будет означать конец мира, который мы знаем и который гарантировал нам безопасность десятилетиями", – сказал премьер-министр Польши.

В среду датско-гренландская делегация встретилась с американскими чиновниками в Вашингтоне, чтобы обсудить будущее острова, но встреча не привела к прорыву.

14 января американский президент Дональд Трамп повторил, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной, и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова.

