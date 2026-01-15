Макрон: военную миссию в Гренландии усилят с воздуха, моря и суши

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военная миссия европейских стран в Гренландии "будет усилена" наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Le Monde, которое цитировало выступление французского президента.

Макрон сообщил, что Франция отправила пятнадцать военных в Гренландию для участия в совместной миссии европейских стран, и пообещал "усиление".

"Европейцы несут особую ответственность, поскольку эта территория принадлежит Европейскому Союзу. Первая группа солдат уже находится на месте и будет усилена в ближайшие дни наземными, воздушными и морскими ресурсами", – сказал Макрон.

15 января стало известно, что французские военные присоединятся к военным учениям в Гренландии по просьбе Дании. Дальнейшее участие своих солдат в миссии подтвердила и Эстония.

В среду стало известно, что Швеция и Норвегия направили своих военных в Гренландию по просьбе Дании.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему большкк крупных сил армии на фоне посягательств США на остров.