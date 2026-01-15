Ще одна країна направить своїх військових у Гренландію

Фінляндія відправить двох військових офіцерів у Гренландію для розвідки напередодні спільних військових навчань Arctic Endurance.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило міністерство оборони Фінляндії.

Як йдеться у пресрелізі, Гельсінкі направляє військових на прохання Данії для "ознайомлення діяльністю в межах навчань".

Зміцнення безпеки в Арктичному регіоні вимагає посилення зусиль з боку Альянсу, додають у відомстві.

"Ми просували цю мету в рамках НАТО в різних контекстах протягом усього нашого членства. Безпека Фінляндії зміцнюється, коли наші союзники розвивають свою здатність діяти в Арктичному регіоні", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Про свою участь у місії у четвер оголосила Велика Британія.

У середу стало відомо, що Швеція та Норвегія направили свої військових до Гренландії на прохання Данії.

Повідомлялося, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Це відбувається на тлі загострення між Данією і Гренландію та Сполученими Штатами, які заявляють про бажання контролювати острів.